Mobilitzacions i talls de carreteres, així ha començat la vaga del 8-M

La jornada de vaga general coincidint amb el 8 de març ha arrencat amb talls puntuals de carreteres i vies d'accés a Barcelona, amb el el transport públic funcionant amb serveis mínims i afectació desigual per sectors. L'ensenyament és un dels que té més seguiment, sobretot a l'ESO, on els estudiants tenen previst fer manifestacions aquest migdia. Piquets de vaga recorren Barcelona i altres ciutats demanant als establiments que tanquin per solidaritat amb la causa feminista.

Els talls que afectaven el trànsit en diversos punts de Barcelona amb motiu de la vaga feminista s'han anat aixecant. Segons la Guàrdia Urbana, el trànsit s'ha normalitzat a Diagonal, Meridiana, Fabra i Puig, plaça Cerdà, rambla Badal, plaça Lesseps i Travessera de Dalt. D'aquesta manera, el trànsit s'ha normalitzat a l'avinguda Diagonal a l'alçada del Palau de Pedralbes, entre l'avinguda Meridiana i Fabra i Puig, a la plaça Cerdà amb la rambla Badal i a la plaça Lesseps amb la Travessera de Dalt. Els talls havien començat poc abans de les set i cinquanta minuts del matí i han obligat a fer desviaments. El tall de la Diagonal encara provoca cues a la B-23 segons el Servei Català de Trànsit.

Pel que fa al transport públic, la vaga feminista està tenint incidènciaal metro, en què el temps d'espera en la majoria de línies està sent superior a l'habitual, segons ha informat TMB en un comunicat. Per exemple, a les línies amb conductor els trens circulen cada 4-6 minuts, mentre que a les automàtiques ho fan amb un interval de 7 minuts. Segons la companyia, un dispositiu de personal regula els fluxos als enllaços de la Sagrera i la Sagrada Família per optimitzar la capacitat del tram central de la línia 5.

Per la seva banda, els autobusos estan donant servei amb gairebé normalitat, segons la mateixa font, tot i que les concentracions a primera hora en diferents vies ha provocat afectacions que han obligat a canviar temporalment el recorregut de les línies. Pel que fa als transports d'oci, TMB informa que el telefèric de Montjuiïc no donarà servei aquest divendres, mentre que el bus turístic pot tenir alguna alteració.



Treball ha establert per al metro i els autobusos una oferta mínima equivalent al 50% de l'habitual en les hores punta, de 06.30 a 09.30 h i de 17.00 a 20.00 h, i del 25% la resta del dia. A la tarda, la convocatòria de la manifestació feminista a dos quarts de set del vespre a la Gran Via provocarà el desviament de les línies que transcorren per aquesta zona de la ciutat.

Com ja va passar l'any passat, s'espera una participació massiva a la manifestació de Barcelona i altres ciutats catalanes, així com a Madrid i altres capitals espanyoles, en una convocatòria que és d' abast mundial per reivindicar la igualtat real entre homes i dones. El lema de la manifestació a Barcelona és "Ens aturem per canviar-ho tot. Cap pas enrere". A Catalunya la majoria de forces polítiques, les independentistes més comuns i PSC, donen suport a les protestes.

En el cas espanyol, la convocatòria electoral del 28-A i la possibilitat certa que l'extrema dreta de Vox, amb un programa explícitament antifeminista, entri per primer cop al Congrés, són un dels motors de la mobilització que PSOE i Podem aspiren a rendibilitzar políticament. El PP, igual que Vox, s'ha desmarcat de les mobilitzacions mentre que Cs ho fa amb un però amb un programa propi de "feminisme liberal" per marcar distàncies amb l'esquerra.