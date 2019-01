Mòdol no repetirà a la llista del PSC a Barcelona

L'arquitecte Daniel Mòdol, que en les últimes eleccions municipals va acceptar l'oferta del PSC per entrar a la política municipal i va ocupar el número tres de la llista, no continuarà formant part de l'equip que capitaneja Jaume Collboni el mandat que ve. Mòdol considera ara que serà "més útil" a la ciutat des de la "independència política" i agraeix al cap de files socialista que li hagi proposat repetir.

Mòdol, que com a arquitecte va assumir el projecte de reforma de les Glòries en època de Jordi Hereu i ha signat transformacions com la del mercat de la Guineueta, ha protagonitzat, com a regidor, anècdotes com referir-se a la Sagrada Família com a "mona de Pasqua". Ha sigut l'encarregat d'urbanisme del PSC i l'encarregat de defensar projectes com l'enllaç del tramvia que es va aprovar a l'últim ple.