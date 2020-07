Envien a la unitat psiquiàtrica de la presó l'home que va agredir quatre mossos amb una catana

El jutjat ha enviat a la presó l'home detingut dissabte a Moià després d'agredir i ferir quatre mossos d'esquadra amb una catana. El jutge ha demanat que ingressi en una unitat psiquiàtrica després que s'hagués prorrogat la seva detenció. A l'agressor el van operar per l'impacte dels dos trets que un agent va haver de disparar-li per aturar els seus atacs amb la catana. El magistrat considera que l'home és el responsable de quatre delictes d'intent d'homicidi en concurs amb tres delictes consumats de lesions, d'un altre delicte de lesions i d'un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. Així, el jutge ha acordat la presó preventiva sense fiança per a ell, com havien demanat la Fiscalia i l'acusació particular.

Segons el jutjat d'instrucció número 4 de Manresa, dissabte a les 19.40 h els quatre mossos, que anaven uniformats, van rebre l'ordre d'acompanyar els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al domicili de l'agressor, una casa situada a la carretera de Vic a Moià. El psiquiatre de guàrdia havia decidit que ingressés involuntàriament a la unitat de psiquiatria de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Una vegada al domicili, on els va deixar entrar el pare de l'home, aquest "es va mostrar tranquil i va accedir a ser traslladat".

L'agressor va dir "amb total normalitat" als agents que s'anava a vestir –en aquell moment anava en pijama– i va entrar a la seva habitació acompanyat de dos dels mossos: un sergent i un agent. Un cop allà es va ajupir com si volgués agafar la roba que hi havia al costat del llit però en va treure una espasa tipus catana de grans dimensions i molt afilada (de 72 centímetres de llarg, dels quals 52 de fil). Es va dirigir contra els policies amb un "ràpid atac" amb la catana, amb un moviment de dalt cap avall, i els mossos van retrocedir per esquivar-lo.

Llavors l'home va fer un segon atac amb el mateix moviment, dirigit al cos del sergent, "que instintivament i per aturar el cop" va col·locar al davant la mà dreta, que va rebre un tall que va provocar-li l'amputació total d'un dit i la parcial de tres més, i el va fer caure a terra. L'agressor va fer un altre atac al sergent i a l'altre mosso en què no els va tocar perquè l'agent va desviar la catana amb el braç dret, on va patir un tall profund que li va fracturar l'os de l'avantbraç. Tot això mentre el sergent intentava sense èxit, perquè ho havia de fer amb la mà esquerra, apuntar la pistola elèctrica –la Taser– contra l'home. Va disparar però no el va tocar.

Dos trets per aturar els atacs

Els altres dos mossos que formaven part del dispositiu es van dirigir a l'agressor amb les seves porres. L'home va respondre-hi amb dos nous atacs que van provocar un tall profund al braç dret d'un dels agents, que va esquivar l'atac caient a terra. Un cop a terra, l'agent va treure la seva arma reglamentària i davant un nou atac de l'agressor, després de cridar "Disparo", va prémer el gallet. El tret no va tocar a l'agressor i com que l'home no s'aturava va disparar dos trets més. Una de les bales va fregar la cama de l'agressor i l'altra va impactar-li al canell esquerre, cosa que va fer que deixés caure la catana. Un dels agents el va emmanillar i va avisar de seguida els serveis mèdics per atendre els ferits.

El jutge apunta que, a part de les declaracions de les víctimes –els mossos–, la càmera que portava un dels agents, que el cos fa servir quan utilitzen les Taser, va gravar els fets.