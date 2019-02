Molins de Rei diu prou a les agressions sexuals

Unes 150 persones van participar ahir a la tarda en una concentració contra les agressions masclistes a Molins de Rei. La convocatòria es va fer després dels últims episodis que han sacsejat el municipi: un intent de robatori i violació a una dona de 50 anys la setmana passada; i també, tal com remarcaven fonts municipals, com a resposta al cas destapat per l’ARA sobre l’entrenador de natació i triatló Leo Armentano, veí de Molins, i que durant els últims anys ha comès diferents abusos sexuals contra esportistes, tant menors com persones adultes.

Un d’aquests casos, a més, va produir-se a les instal·lacions del CN Molins el març de l’any passat, quan Armentano va abusar d’una monitora aprofitant que només quedaven ells dos i un tècnic de manteniment al centre. Aquest cas està judicialitzat i va provocar que el club de Molins el fes fora de les seves instal·lacions.

A la concentració celebrada a la plaça de la Vila, sota el lema Ens volem vives, es va llegir un manifest, i va precedir el ple municipal que va comportar el relleu de l’alcalde Joan Ramon Casals per Ramon Sánchez.

Denúncia contra Lorca

D’altra banda, l’exnedadora Mireia Corachán, tal com va avançar l’ARA, va presentar ahir la seva denúncia per abusos sexuals contra el que havia sigut el seu entrenador fins a l’any 2001, Jordi Lorca. L’exesportista del CN Hospitalet va presentar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’Hospitalet la denúncia, de 18 pàgines, que inclou nous testimonis d’altres noies que també parlen dels abusos del seu extècnic.

Després que es destapés el cas, tres dels cinc directius del club van presentar la dimissió i van obligar Lorca -que era president- a convocar una assembla extraordinària que escollirà una junta gestora. Abans, però, els directius sortints van demanar la renúncia de Lorca, que va negar-se a abandonar el càrrec. Durant les últimes setmanes, Lorca també va haver de deixar les seves funcions com a president del comitè de natació de la Federació.