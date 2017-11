La Moncloa diu que la situació a Catalunya "no ajuda" que Barcelona sigui la seu de l'EMA

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmat que la situació a Catalunya "no ajuda" que Barcelona aconsegueixi ser la seu de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) però ha afirmat que l'executiu de Mariano Rajoy treballarà "fins al final" perquè així sigui.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres ha reconegut que "no és fàcil" però ha afirmat que el govern espanyol "no dona per perdut res" i continuarà treballant en aquest objectiu, com ha assegurat que ha fet aquest mateix divendres la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat.

La nova seu de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) s'ha de triar el 20 de novembre i la lluita entre les ciutats candidates, entre les quals hi ha Barcelona, entra a la recta final. La capital catalana sembla que perd opcions davant de Bratislava i Milà, les dues ciutats més ben situades per sortir vencedores, segons apuntava aquest dijous el 'Financial Times'.

Per la seva part, el tinent d'alcalde d'Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni, ha considerat que el procés polític pot ajudar en la cursa perquè Barcelona aculli la seu de l'Agència Europa de Medicaments perquè seria l'oportunitat perquè Europa donés un missatge d'"unió". "La situació política que viuen Catalunya i Espanya, lluny de perjudicar la candidatura la pot ajudar. Perquè que vingui l'Agència seria la millor prova de l'aposta dels nostres socis comunitaris per la unió, per Europa i per l'aposta europeista que han fet sempre Barcelona i Catalunya", ha argumentat Collboni. Al seu parer, les informacions sobre la pèrdua de posicions de la capital catalana són "intoxicacions" dels competidors, i ha insistit que Barcelona està "molt ben posicionada i és la millor candidatura des de tots els punts de vista". "Estem convençuts que arribarem a la final", ha dit.

"Ara estem en la fase de buscar suports, i aquesta informació s'ha d'entendre en aquest context, en el dels competidors que volen erosionar la nostra candidatura", ha afegit Collboni fent referència a la informació del 'Financial Times' que resta possibilitats a Barcelona. El socialista ha desmentit aquest punt i ha insistit que "el que pot semblar una dificultat", en referència al Procés, "es pot convertir en una oportunitat".