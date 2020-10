Montero anuncia una modificació de la llei de l'avortament per derogar la reforma del govern del PP

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha anunciat aquest dimecres a la Comissió d'Igualtat del Congrés de Diputats que l'executiu espanyol ha iniciat les tasques d'una reforma per derogar la llei de l'avortament del 2015. L'objectiu, segons Montero, és "assegurar que totes les dones tenen dret a decidir sobre els seus propis cossos i que fem tot el possible per assegurar la salut sexual garantint l'accés a l'anticoncepció, a les seves noves formes i a una educació sexual efectiva".

L'executiu vol derogar d'aquesta manera la llei aprovada durant el mandat de Mariano Rajoy que establia que les dones de 16 i 17 anys necessitaven el consentiment patern per poder avortar. "Els nostres cossos són nostres i nosaltres decidim", ha afirmat Montero, que ha apuntat també que la reforma permetrà impulsar la igualtat entre homes i dones i garantir la interrupció de l'embaràs per a totes les dones en condicions de seguretat.



El ministeri treballa sobre una modificació de la llei de l'avortament del 2010 que no obligava les menors a rebre el permís dels seus pares per poder avortar. Aquella norma establia que tan sols calia informar-los, tot i que l'executiu de Sánchez no ha aclarit si la modificació incidirà de nou en aquesta condició.