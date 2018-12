La Guàrdia Civil creu que la professora de Zamora assassinada a Huelva va morir la nit del dia que va desaparèixer

La Guàrdia Civil considera que Laura Luelmo, la professora de Zamora de 26 anys assassinada a El Campillo (Huelva), va morir la nit del dia 12 de desembre, el mateix dia que va desaparèixer, i que el seu agressor, Bernardo Montoya, la va portar a casa seva, on la va colpejar contra el terra.

Així ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa el coronel en cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, i el tinent coronel de la Unitat Central Operativa (UCO) Jesús García Fustel, que estan oferint detalls del cas.

Els investigadors creuen que la jove no va estar tota la nit a la casa del seu agressor i que Montoya la va portar de seguida, probablement al maleter del seu cotxe, fins al lloc on va aparèixer el cadàver, que és on també l'hauria agredit sexualment.

També sospiten que, donada la posició de les cames i el cos, la jove "no va tenir patiment" en aquest lloc i que, per tant, podria estar inconscient.

Els investigadors també han assegurat que la Guàrdia civil des d'un primer moment va sospitar de la implicació de Bernardo Montoya en la desaparició de Luelmo. Era un sospitós "amb majúscules", an asseverat.