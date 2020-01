Mor el periodista de l'Ajuntament de Barcelona apunyalat a Ciutat Vella

260x366 El periodista David Caminada, treballador de l'Ajuntament de Barcelona, en una imatge d'arxiu / FACEBOOK ECS BARCELONA El periodista David Caminada, treballador de l'Ajuntament de Barcelona, en una imatge d'arxiu / FACEBOOK ECS BARCELONA

El periodista David Caminada, de 52 anys, treballador de l'Ajuntament de Barcelona i professor de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra, ha mort com a conseqüència de la punyalada que va rebre al cor dilluns, molt a prop de la plaça Sant Jaume, quan sortia de la feina. Va ser operat d'urgència a l'Hospital Clínic, on va ingressar en estat crític.

Caminada havia estat durant anys periodista del diari Avui, on, entre altres funcions, va exercir de subcap d'Internacional. Ara treballava al departament de continguts digitals del consistori barceloní, on era tècnic. L'Ajuntament ha emès un comunicat en què lamenta la mort del treballador i recorda el seu "tarannà afable, professional i col·laborador". El consistori ha convocat un minut de silenci per aquest dijous a les 12h a la plaça Sant Jaume i davant les diverses seus de dependències municipals.

Una mort "cruel i injusta"

També l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentat la mort "cruel, injusta i arbitrària" del periodista. "Els pitjors pronòstics s'han complert i el nostre company David no ha sobreviscut a la brutal agressió patida dilluns", ha dit des de Twitter, on ha admès que no hi ha consol possible davant d'aquests fets: "Hem tingut la sort de comptar amb la seva professionalitat, saviesa i el seu caràcter amable. No l'oblidarem mai".

Els pitjors pronòstics s’han complert i el nostre company David no ha sobreviscut a la brutal agressió patida dilluns.



Malgrat que no hi ha consol possible davant un fet tan cruel, injust i arbitrari, vull transmetre tot el meu suport a les seves persones estimades. — Ada Colau (@AdaColau) January 22, 2020

Colau ha volgut agrair també l'actuació de la Guàrdia Urbana, del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i de l'Hospital Clínic, "que han fet tot el possible per salvar-lo". També ha tingut un record per a la intervenció dels companys de Caminada, presents en el moment de l'agressió, que van ajudar el ferit i van atrapar l'atacant. "Sou el millor equip possible", ha dit.

Caminada compaginava la seva feina a l'Ajuntament amb les classes al grau de periodisme de la Universitat Pompeu Fabra. Des de la facultat han lamentat la "mort sobtada" de Caminada, que també havia estudiat a la mateixa universitat, i han expressat el seu condol a família i amics.

Declaració judicial

La mort de Caminada té una derivada judicial, perquè a l'atacant, un jove de 29 anys i origen suec, se l'acusarà de tres crims. Els Mossos d'Esquadra li atribueixen també dues morts que van tenir lloc en poc més d'una hora a menys d'un quilòmetre: la mort d'un home en un pis incendiat i la d'una dona al portal del carrer Arc de Sant Vicenç, a pocs metres de distància. A Caminada el va atacar passades les quatre de la tarda al carrer Paradís. Una altra persona va quedar ferida lleu mentre intentava reduir l'agressor.

L'agressor, que va ser detingut a l'acte, passarà aquest dijous a disposició judicial. Els Mossos s'han posat en contacte amb les autoritats sueques i amb el consolat de Suècia a Barcelona per tenir més informació sobre el detingut, que no té antecedents penals a Espanya. Va quedar detingut després que companys de Caminada l'interceptessin i avisessin la Guàrdia Urbana.