Mor el cuiner Àngel Solé, de Valls, en un accident de trànsit

El prestigiós cuiner Àngel Solé Guasch, propietari del restaurant Ca l'Àngel, de Valls, i també d'El Petit Cup, a l'Alt Camp, ha mort aquest dissabte quan el cotxe que conduïa ha xocat contra un camió a la carretera C-37, al seu pas pel Polígon Industrial de Valls. L'accident de trànsit ha passat per causes que s'estan investigant cap a les 07.00 h a la carretera del Pla de Santa Maria, a la sortida de la localitat de Valls.

El conductor del camió, que ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues, és de nacionalitat estrangera i ha quedat detingut a les dependències de la Policia Local de Valls mentre s'instrueix l'atestat de l'accident. La primera hipòtesi apunta que el camioner podria haver girat a l'esquerra i hauria pogut provocar el sinistre.

El xoc ha ocorregut a un quilòmetre del restaurant de Solé. L'establiment s'havia convertit en un santuari del calçot i el xef havia promocionat aquest producte típic de Valls per tot el món. En un missatge a Twitter, l'Ajuntament de Valls ha recordat Solé com un "ambaixador del calçot de Valls".

Aquest matí ha mort, víctima d'un accident de trànsit, el restaurador vallenc Angel Sole Guasch. L'Àngel, que regentava Ca l 'Angel i també el El Petit Cup, ha esdevingut, al llarg de la seva vida, un gran ambaixador del calçot de Valls. Descansi en pau #Valls pic.twitter.com/kQSRJf6cP8 — Ajuntament de Valls (@VallsAjuntament) 23 de desembre de 2017

L'alcalde de Valls, Albert Batet, ha mostrat la seva "consternació" per la mort del cuiner. "Estic consternat i en estat de xoc. Un accident maleït ens deixa sense un gran vallenc, un gran amic i una bona persona. Àngel, et trobarem a faltar molt! Quina injustícia i quina tristesa. No m'ho puc ni imaginar. A Valls estem de dol", ha escrit Batet en un tuit.