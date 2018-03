Mor una persona atropellada per un turisme a la B-140 a Santa Perpètua de Mogoda

Una persona ha mort atropellada per un turisme aquest dilluns a la matinada a la B-140 al terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

L'accident s'ha produït a tres quarts de cinc de la matinada al quilòmetre 4,3 on, per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha atropellat mortalment un vianant. Fins al lloc del sinistre s'hi ha desplaçat sis dotacions dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del SEM.