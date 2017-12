Mor Bernard Law, símbol dels escàndols d'abusos sexuals de l'Església

Ha mort cardenal Bernard Law, exarquebisbe de Boston, que es va convertir en un símbol dels escàndols d'abusos sexuals vinculats a l'Església a tot el món. Law, que tenia 86 anys, va dimitir el 2002 acusat d'encobrir un dels grans escàndols de pederàstia de l'Església i es va instal·lar a Roma. El Vaticà ha informat avui de la seva mort a Roma com a conseqüència d'unes complicacions arran de la diabetis, insuficiència hepàtica i l'acumulació de fluids al voltant del cor.



Law ser arquebisbe de Boston durant 18 anys quan el Papa Joan Pau –que el 1984 l'havia nomenat per dirigir una de les arxidiòcesis americanes més prestigioses i riques– va acceptar de mala gana la seva renúncia el 13 de desembre de 2002, després d'un tumultuós any per a la història de l'Església.

Law, de fet, havia ofert la seva dimissió en més d'una ocasió aquell any, engolit per les exclusives sobre abusos que va publicar el 'Boston Globe', que mostraven com els sacerdots que abusaven sexualment dels nens havien estat traslladats de parròquia en parròquia durant anys sota el mandat de Law i sense que aquest n'informés els feligresos o les autoritats.

La situació a Boston va ser la punta de l'iceberg: milers de casos d'abusos a menors i encobriments van sortir a la llum arreu del món a mesura que les investigacions van encoratjar les víctimes a fer públics els seus casos. Sis mesos després de la seva renúncia, l'advocada general de Massachusetts va anunciar que la Law i altres no s'enfrontarien a càrrecs criminals.