Mor un jove de 19 anys en un xoc contra un camió avariat a l'Eix Transversal

Un jove de 19 anys ha mort aquesta matinada després de xocar amb el cotxe que conduïa contra un camió que estava avariat a la C-25, a l'Eix Transversal. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 2.18 h que hi havia hagut aquest accident al quilòmetre 171 de la carretera, a l'altura de Sant Bartomeu del Grau (Osona). El camió ocupava el carril dret i havia senyalitzat que estava avariat quan, per causes que s'estan investigant, el cotxe que conduïa el jove l'ha envestit. El noi, veí de Santa Maria d'Oló, anava sol dins el vehicle i ha perdut la vida. Pel que fa al conductor del camió, ha quedat ferit i ha sigut traslladat a l'Hospital de Vic.

315x388 El camió ocupava el carril dret i havia senyalitzat que estava avariat / ARA El camió ocupava el carril dret i havia senyalitzat que estava avariat / ARA

Sis patrulles dels Mossos, dues dotacions dels bombers i tres ambulàncies del SEM s'han desplaçat fins al punt on s'ha produït el sinistre. Amb aquesta nova víctima ja són 176 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres catalanes, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Les víctimes mortals en accidents de trànsit han augmentat un 20% entre el gener i el novembre d'enguany respecte al mateix període de l'any passat.