Mor un nen de 4 anys a Madrid en caure-li un arbre a sobre al parc del Retiro

Un nen de 4 anys ha mort aquest dissabte després de caure-li un arbre a sobre al madrileny parc del Retiro, segons ha informat a Efe un portaveu d'Emergències Madrid.

El succés ha tingut lloc a les 13.30 hores dins del parc, a l'altura dels carrers Menéndez Pelayo i Ibiza, poc més de mitja hora després que l'Ajuntament de Madrid informés del seu tancament davant la possibilitat de la caiguda d'arbres i branques a causa a les fortes ratxes de vent que avui castiguen la zona metropolitana.

⚠️🌳 El Retiro permanece cerrado hoy sábado por los fuertes vientos.



Esta noche han caído dos árboles de gran tamaño y hay previsiones de rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora. 🌬 https://t.co/tVDikPULsd — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 24 de març de 2018

Al lloc dels fets hi han acudit sanitaris del Samur que no han pogut fer res per salvar la vida al menor que estava politraumatitzat. El nen anava acompanyat pel seu pare, que ha hagut de ser atès per una crisi d'ansietat i que previsiblement serà traslladat a un hospital per ser atès.

L'Ajuntament clausura El Retiro

El consistori madrileny ha indicat a través de les xarxes socials i de la seva pàgina web que el recinte de El Retiro romandrà tancat, al menys, fins diumenge. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, preveu ratxes de vent de més de 70 quilòmetres per hora. Dos arbres de grans dimensions ja van caure la passada nit de divendres.

Un cedro ha caído sobre el muro de los jardines de Cecilio Rodríguez. Y un pino de gran porte se ha desplomado cerca de la Casa de Fieras. Hay alerta naranja y acceso restringido por fuertes vientos. Seguiremos informando pic.twitter.com/6Ryc4vzwCg — El Parque del Retiro (@_ElRetiro) 24 de març de 2018

"El Protocol de gestió d'incidències i actuació davant el pronòstic de situacions meteorològiques excepcionalment adverses, aprovat el 2016, preveu que en aquesta situació s'activi l'alerta taronja, que s'aplica des de l'obertura del parc aquest dissabte. No obstant això, davant les pluges i vents que vénen esdevenint durant tot el mes de març i la previsió d'avui, la situació recomana que el parc estigui tancat per evitar el perill que pot esdevenir per caiguda de branques i arbres", ha indicat l'Ajuntament en un comunicat.

La previsió de forts bens i el tancament del parc han obligat el consistori a suspendre les representacions de titelles que aquest cap de setmana s'havien de celebrar a El Retiro.