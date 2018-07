Mor una veïna de Santa Coloma de Gramenet ofegada en un riu del Pirineu aragonès

Una dona de 50 anys va morir aquest dimarts a la tarda ofegada al riu Vero, al Pirineu d'Osca, segons la Guàrdia Civil. Els equips de rescat van rebre l'avís cap a tres quarts de vuit del vespre. De seguida hi van enviar un helicòpter de la Guàrdia Civil i l'equip sanitari del 061, que es van desplaçar fins al riu però no van arribar a temps per salvar-li la vida.

El cos de la dona va ser evacuat i traslladat a l'Hospital San Jorge i posteriorment al tanatori d'Osca per practicar-li l'autòpsia.

A la mateixa zona també hi va haver altres intervencions. Els agents van rescatar un veí de Barcelona de 39 anys, després de patir d'una fractura de tíbia i peroné en caure per un tobogan. A més, un home de 32 anys de Terrassa també va ser rescatat després de patir diverses contusions després de caure per un barranc de 30 metres entre Bujaruelo i Góriz.