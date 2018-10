Maten una dona a punyalades a casa seva a Sevilla

Apunyalen mortalment una dona de 36 anys a casa de la barriada de Los Pajaritos de Sevilla. Fonts policials han informat que el cos ha estat trobat poc després de les nou del matí al replà de l'edifici per un fill de la víctima, que va avisar els serveis d'emergència. El menor ha alertat el 112 i ha assegurat que havien apunyalat la seva mare sense donar més detalls de l'agressió.

Les fonts han assenyalat que totes les línies d'investigació estan obertes i que encara no hi ha cap detingut. Al lloc dels fets ja hi treballen efectius del Grup d'Homicidis, la Policia Científica, Seguretat Ciutadana i la Unitat de Família i Dona.