Detingut un home per l'assassinat de la seva parella en un pis del Raval

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver assassinat la seva parella aquest migdia en un pis del Raval, a Barcelona. Els agents l'han arrestat al mateix domicili on s'ha produït el crim, situat a la Rambla del Raval. Segons fonts pròximes a la investigació, l'agressor ha degollat la dona amb una arma blanca.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís poc abans de les 12 del migdia i quan hi han arribat els equips del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no han pogut salvar la vida de la víctima, que ha mort al mateix habitatge. La dona tenia unes ferides de gravetat extrema per les ganivetades que ha rebut en aquest nou cas de violència masclista.

L'home i la dona tenien una relació sentimental. Algunes informacions apunten que en el moment de l'assassinat també hi havia el fill de la parella, menor d'edat, a l'interior del pis.