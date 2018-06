Mor una dona de 34 anys atropellada per un cotxe amb llicència VTC a l'Eixample de Barcelona

Una dona de 34 anys ha mort atropellada aquesta matinada per un cotxe amb llicència VTC (les sigles de vehicle de transport amb conductor, el permís que es dona a companyies com Cabify i Uber, diferent dels dels taxis) a l'Eixample de Barcelona, segons ha informat l'ajuntament de la capital catalana. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 00.34 hores d'aquest dissabte a la cruïlla entre els carrers Aragó i Casanova. En el mateix atropellament una altra vianant de 35 anys ha resultat ferida de gravetat, mentre que el conductor i les dues passatgeres del turisme de Cabify han patit ferides lleus. Segons les primeres informacions, el cotxe VTC circulava pel carrer Aragó, ha perdut el control i ha atropellat les dues dones, que anaven juntes i eren a la vorera. Fins al lloc de l'accident s'hi han traslladat efectius de la Guàrdia Urbana, que s'han fet càrrec de la investigació de l'accident. El consistori lamenta la mort d'aquesta ciutadana, trasllada el condol a la família i amics i referma el seu "compromís" per continuar treballant per reduir les víctimes d'accidents de trànsit a la ciutat.

Aquest 2018 tres vianants han mort atropellats a Barcelona. L'any passat cinc vianants van morir en accidents de trànsit a la capital catalana.