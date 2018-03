Mor atropellat un conductor en baixar del cotxe després d'un accident múltiple a l'A-2

El conductor d'un turisme ha mort atropellat aquest dijous a l'A-2 a Fornells de la Selva (Girona) quan ha baixat del cotxe després de patir un accident múltiple amb dos vehicles més implicats, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els fets han tingut lloc sobre les 5.40 hores al quilòmetre 709, a l'altura de Fornells de la Selva. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), també han resultat ferides tres persones: la conductora d'un dels turismes, que té ferides greus i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona; una altra dona en estat menys greu, que ha estat evacuada a l'Hospital Santa Caterina, i un home, que ha estat atès i donat d'alta 'in situ'.

L'accident ha obligat a activar 11 patrulles dels Mossos d'Esquadra, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM, ha indicat Trànsit. A més, la via ha hagut de ser tallada en sentit cap a Barcelona des del moment de l'accident fins a les 9.45 hores.

Mor atropellat un vianant a Lliçà de Vall

Un home de 67 anys també ha mort aquest dijous al matí en ser atropellat per un cotxe a la C-155 a Lliçà de Vall (Vallès Oriental). Aquest segon accident ha tingut lloc al punt quilomètric 14,3, prop del polígon industrial Els Batzacs, quan per causes que s'estan investigant el vianant ha estat atropellat per un vehicle que circulava per aquesta via. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, sis patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home.