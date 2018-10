Mor atropellat un nen d'un any i mig a Terrassa

Un nen d'un any i mig va morir ahir dijous després de ser atropellat per un vehicle a Terrassa, a la confluència dels carrers Tramuntana i Béjar, quan la mare l'havia anat a recollir a la guarderia. Segons han informat fonts municipals aquest divendres a Europa Press, l'atropellament es va produir cap a les 12.15 hores, quan el nen va rebre l'impacte del turisme i va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on va morir hores després.

El conductor del vehicle va donar negatiu en el test d'alcoholèmia i no circulava a gran velocitat pel lloc on es va produir l'accident.