Mor el nen que va caure d'un cinquè pis a Ciutat Meridiana

El nen de 21 mesos que aquest dilluns va caure, per accident, des d'un cinquè pis al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona ha mort, aquesta nit, a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Hi va ingressar el mateix dilluns en estat molt crític i no ha pogut superar la gravetat de les lesions.

L'infant es va enfilar al llit i va acabar obrint la finestra, per la qual es va precipitar, mentre els pares eren a casa. Els Mossos van confirmar que es tractava d'un accident.

El SEM va enviar una unitat al lloc dels fets, però quan hi va arribar el nen ja havia estat traslladat a l'hospital.