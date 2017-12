Mor el conductor d'un turisme en sortir de la via a Sant Jordi Desvalls

El conductor i únic ocupant d'un turisme va morir aquest ahir a la nit en una sortida de via a la GI-633, a l'alçada del quilòmetre 5,4, dins del terme municipal de Sant Jordi Desvalls (Gironès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident es va produir per causes que s'investiguen pocs minuts després de les onze.

La víctima mortal és un veí de de Girona, A.P.M., de nacionalitat espanyola. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, es va donar pas alternatiu fins poc abans de tres quarts de dues de la matinada.