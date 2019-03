Mor un conductor després de sortir-se de la via a la C-32 a Mataró

El conductor i únic ocupant d'un turisme ha mort aquesta matinada al sortir de la via quan circulava per la C-32, a l'altura de Mataró (Maresme). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident ha ocorregut poc després de la una de la matinada en el punt quilomètric 101 de la C-32, a Mataró, quan, per motius que s'investiguen, el turisme s'ha sortit de la via.

Amb aquest sinistre, ja són 21 les persones que han mort a la xarxa viària interurbana de Catalunya en el que portem de 2019.