Mor el conductor d'una motocicleta a Torà

El conductor d'una motocicleta va morir ahir en un sinistre viari a la carretera LV-3003 a Torà (Segarra), segons ha informar avui el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre es va registrar a la carretera LV-3003 en el seu punt quilomètric 9,2, al terme municipal de Torà.



Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta va sortir de la via i, com a conseqüència, el conductor i únic ocupant va morir. Es tracta de E.M.B., un home de 55 anys, nacionalitat espanyola i veí de Torà.



Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques