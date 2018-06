Mor un conductor en un xoc frontal entre dos camions a Alcanar

Hi ha hagut mort en un xoc frontal entre dos camions de gran tonatge a l'N-340 a Alcanar (Montsià), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre al voltant de les 22.00 h d'ahir dissabte i feia referència al quilòmetre 1059 de l'N-340, al límit amb el terme municipal de Vinaròs, a la província de Castelló.

Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre els dos tràilers. Com a conseqüència de la topada, el conductor d'un dels camions va morir –un home de nacionalitat bielorussa–, mentre que el de l'altre va resultar ferit menys greu i va ser traslladat pel SEM a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. L'N-340 va quedar tallada en ambdós sentits de la marxa fins a mitjanit a causa de l'accident i la circulació es va desviar per l'AP-7.