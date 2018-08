Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal contra un camió a la N-340 a Alcanar

El conductor d'una furgoneta ha mort aquest dimarts al matí en un xoc frontal contra un camió a la N-340 a Alcanar (Montsià), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'accident s'ha produït cap a un quart de set del matí al quilòmetre 1.066,3, on, per causes que s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre un camió i una furgoneta i, com a conseqüència, ha mort el conductor d'aquest segon vehicle.

A causa de l'accident s'ha hagut de tallar la N-340 en tots dos sentits i poc abans de dos quarts de vuit s’ha començat a donar pas alternatiu fins al voltant de tres quarts de vuit, quan s’ha tornat a tallar la via en els dos sentits de la marxa. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.