Mor el conductor d'una motocicleta en un accident de trànsit a la ronda Litoral

Un home de 41 anys ha mort aquest dilluns a la matinada en una sortida de via a la ronda Litoral, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona. L'accident s'ha produït al voltant de tres quarts de tres de la matinada a la B-10. Per causes que es desconeixen, el conductor ha perdut el control de la motocicleta quan es trobava al quilòmetre 11 de la via en sentit Besòs i ha topat amb el mur de separació de les calçades.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat la Guàrdia Urbana i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, que han certificat la mort de l'home. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) del cos de policia barceloní s'ha fet càrrec de la investigació. L'Ajuntament ha activat el Servei d'Urgències i Emergències Socials per oferir atenció psicològica als familiars de la víctima.

Durant aquest any, 12 persones han mort en accidents de trànsit a Barcelona, sis de les quals eren motoristes.