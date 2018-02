Mor el conductor d'un quad en un accident a Vila-seca

El conductor d'un quad va morir aquest dimarts al vespre en una col·lisió amb una furgoneta a Vila-seca (Tarragonès), a l'A-7, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els fets es van produir poc abans de tres quarts de nou del vespre a l'alçada del quilòmetre 1.154, on, per causes que s'investiguen els dos vehicles van topar.

La víctima és el conductor i únic ocupant del quadricicle. Es tracta de J.H.P, un home de 62 anys veí de Constantí i de nacionalitat espanyola. Per la seva banda, el conductor de la furgoneta va resultar il·lès.

Quant a l'afectació viària, es van tallar dos dels tres carrils de l’A-7 en sentit Tarragona i la circulació es va normalitzar a les tres de la matinada aproximadament.



Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.