Mor una conductora en sortir de la via a la C-25 a Manresa

La conductora d'un turisme va morir ahir després de sortir de la carretera al quilòmetre 132 de la C-25 a Manresa (Barcelona), segons ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat aquest diumenge. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a tres quarts de vuit quan, per causes que encara s'estan investigant, el cotxe va sortir de la via per la qual circulava.

Com a conseqüència de l'accident, la conductora i única ocupant del turisme, una dona de 33 anys i veïna de Girona, va perdre la vida. Per l'accident es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, ja són 163 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest any.