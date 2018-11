Mor un jove a Abrera després de ser reduït pels Mossos

Un jove de 27 anys d'edat va morir divendres passat després de ser reduït a casa seva d'Abrera (Baix Llobregat) pels Mossos d'Esquadra i la policia local en resistir-se al seu trasllat, per part d'efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), per ingressar per ordre sanitària en un centre psiquiàtric.

Segons han informat a Efe fonts dels Mossos d'Esquadra i del SEM, la policia catalana ha obert diligències per informar el titular del jutjat d'instrucció número 2 de Martorell (Baix Llobregat) del que ha passat en aquesta intervenció.

Cap a les dues del migdia, efectius del SEM van presentar-se al domicili del jove, acompanyats d'una patrulla dels Mossos, per procedir al seu ingrés involuntari en un centre psiquiàtric atenent a un informe mèdic. Un cop al replà, només els efectius del SEM van entrar a la casa, per petició de la família del jove.

Tot i això, l'home, d'uns 120 quilos de pes, s'hi va negar i es va mostrar cada cop més alterat. Davant aquesta situació, els agents dels Mossos van intentar també sense èxit convèncer el jove. En comprovar que reaccionava de manera agitada i agressiva, segons les fonts, van sol·licitar reforços d'urgència.

Immediatament van acudir al lloc més patrulles dels Mossos i de la policia local i van reduir el jove per contenir-lo. Quan el baixaven del pis cap al vestíbul de l'edifici, el jove va intentar desfer-se de nou del control policial i els agents van bloquejar-lo per segona vegada. Finalment, van aconseguir tombar-lo en una llitera, on, seguint els protocols establerts en aquest tipus de casos, se'l va lligar amb cintes perquè no caigués a terra durant el trasllat.

Ja a sobre de la llitera, el jove va ser traslladat fins a l'ambulància, que estava a peu de carrer, a escassos metres. No obstant això, segons les fonts, un cop a l'interior de l'ambulància els equips d'emergència es van adonar que el jove havia patit una aturada cardiorespiratòria i li van practicar maniobres de reanimació. Tot i això, un cop el jove va arribar a l'hospital de Martorell es va certificar la seva defunció.

Segons els Mossos, el jove va estar conscient en tot moment abans d'entrar a l'ambulància. Els agents no van utilitzar la pistola elèctrica per a la reducció perquè el cap de torn de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que és el que la porta, va arribar al lloc quan els altres agents ja havien aconseguit situar el jove a sobre la llitera, segons les mateixes fonts.