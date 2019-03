Mor una dona de 79 anys atropellada per un autocar a Olot

Una dona de 79 anys ha mort aquest dilluns al ser atropellada per un autocar a Olot. L'accident ha passat cap a dos quarts de deu del matí a l'interior de l'estació d'autobusos quan, per causes que es desconeixen, un vehicle que estava maniobrant ha envestit la víctima. L'accident s'ha produït a tocar d'un pas de zebra que hi ha a l'entrada principal.

Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers, la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra i el SEM, que hi ha enviat dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. Els efectius mèdics, però, no han pogut fer res per salvar la vida a la víctima. La Policia Municipal ha obert una investigació per intentar determinar les causes del succés.