Mor una dona de 85 anys en l'incendi d'un habitatge a Manresa

Una dona de 85 anys ha mort aquesta matinada en l'incendi d'un habitatge a Manresa, al número 28 del carrer Àngel Guimerà. El foc ha cremat només una habitació del pis. Els Bombers han rebut l'avís a les 2.27 hores i han desallotjat tots els veïns de l'edifici, que té sis plantes, mentre apagaven el foc.

Només han quedat confinats els veïns del cinquè pis, ja que el foc s'havia declarat al 5è 2a. Després d'apagar el foc i de revisar l'edifici, tots han pogut tornar a casa seva.

L'incendi s'ha pogut donar per controlat a les 2.55 hores. Les causes del foc no s'han determinat i s'ha obert una investigació per esclarir-les. Han treballat en aquest servei cinc dotacions dels Bombers, sis de Mossos d'Esquadra, dues del SEM i la Policia Local de Manresa.