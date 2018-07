Mor una dona de 68 anys ofegada a la platja de Calafell

Una dona de 68 anys de nacionalitat espanyola va morir ofegada dijous a la platja de Calafell (Baix Penedès), segons ha confirmat Protecció Civil. Els fets es van produir cap a les set de la tarda, quan dos testimonis van avisar a través del telèfon d'emergències 112 que havien tret la dona i que es trobava inconscient a la sorra.

Mentre esperaven l'arribada dels socorristes, un particular li va iniciar maniobres de reanimació. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va arribar poc després i va continuar amb les maniobres, però malauradament no es va poder fer res per salvar la dona. Fins al lloc també hi va arribar la policia local i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra.

Des del 19 de juny han mort sis persones a les platges catalanes, cinc de les quals per ofegament i una per patologia mèdica.