Mor una dona en una sortida de via a la T-340 a Deltebre

Una conductora ha mort aquest dissabte a la nit a la carretera T-340, al punt quilomètric 15, al terme municipal de Deltebre (Baix Ebre). La víctima és una dona de 50 anys i veïna d'Amposta, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra, que van rebre l'avís del sinistre a les 21.15 h, investiguen encara les causes de l'accident. El vehicle sinistrat va sortir de la via i, com a conseqüència, va morir-ne la conductora. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.