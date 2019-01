Mor un esquiador sorprès per una allau fora de pistes a Baqueira

Un esquiador ha mort aquest dissabte després de ser sorprès per una allau quan era en una zona fora de pistes a l'àrea coneguda com la Vinyeta a l'estació de Baqueira Beret (Vall d'Aran).

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'home, de 31 anys, ha mort a l'Hospital de Viella, on ha estat traslladat en helicòpter ferit greu després de ser rescatat. Encara que l'esquiador ha estat estabilitzat pels serveis d'emergències per fer possible el seu trasllat, més tard els metges no han pogut fer res per salvar-li la vida.

En el rescat de l'home, veí de Barcelona, han intervingut efectius dels Bombers d'Aran, els Mossos d'Esquadra i el personal de pistes de Baqueira.

L'estació d'esquí de Baqueira Beret va anunciar el passat dia 24 que aquest cap de setmana obriria bona part del seu domini esquiable, repartit en 1.100 metres de desnivell i accessible a través de 36 remuntadors, i que estava treballant en el trepitjat de pistes i assegurant tot el perímetre dels traçats per evitar allaus.