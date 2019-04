Mor un excursionista francès a la Vall d'Aran

Els Grups de Rescat a Muntanya (Greim) de la Guàrdia Civil de Viella i de Benasc van recuperar dilluns al matí el cos sense vida d'un muntanyenc francès de 59 anys que va morir mentre es dirigia a l'Artiga de Lin, a la Vall d'Aran. L'home havia sortit diumenge d'un refugi al cantó del Pirineu d'Osca, i segons la Guàrdia Civil va caure per un pendent d'uns 150 metres, probablement a causa de les males condicions climatològiques. El muntanyenc havia dit al refugi que avisaria quan arribés al cotxe. Al veure que no avisava, des del refugi es va alertar la Guàrdia Civil.

Segons indica la Guàrdia Civil, l'home va sortir del refugi diumenge, d'hora al matí. Personal de la Unitat Aèria de l'Aragó i del Greim de Benasc, així com personal mèdic, es van dirigir a la zona aragonesa per recórrer l'itinerari que probablement va fer el muntanyenc. Efectius del Greim de Viella van fer tasques de reconeixement a la zona catalana.

El dispositiu aragonès va trobar empremtes a la neu a la zona del Coll deth Huro, ja a Lleida, per la qual cosa es va enviar a aquest punt personal del Greim dels dos destacaments. Segons la Guàrdia Civil, les tasques es van veure complicades pel fort vent que hi havia a la zona.

Un cop al lloc, els efectius de rescat van trobar una motxilla i uns esquís, i una empremta a la neu que va fer pensar que l'home havia caigut pel pendent, probablement per les condicions meteorològiques adverses.

Finalment, uns 150 metres més avall d'aquest punt es va localitzar el cos del muntanyenc. Els cossos de rescat van tenir dificultats per arribar-hi a causa de les allaus constants que hi havia, segons ha informat la Guàrdia Civil. Quan es va poder recuperar el cos, va ser evacuat en helicòpter fins a Benasc, ja que les males condicions no permetien portar-lo a Lleida.