Mor un home en caure d'un balcó per les fortes ventades a Segur de Calafell

Un home ha mort aquest dimecres al matí en caure d'un balcó per una forta ratxa de vent a Segur de Calafell (Baix Penedès). La víctima tenia 55 anys i estava reparant una persiana d'un balcó del seu habitatge, situat al carrer Delta de l’Ebre de l’urbanització Segur de Dalt. Una forta ràfega de vent ha fet que, cap a les deu del matí, perdés l’equilibri i es precipités al pati interior de la seva casa, segons fonts de la Policia Local d’aquest municipi.

540x306 La casa de Segur de Calafell on ha mort un home per culpa de la ventada / MANOLO GARCÍA La casa de Segur de Calafell on ha mort un home per culpa de la ventada / MANOLO GARCÍA

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut l'avís d'aquest accident a les 10.50 hores i els Mossos d'Esquadra hi han desplaçat tres patrulles. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat tres unitats, que li han fet les maniobres de reanimació cardiopulmonar sense èxit, ja que l’home ha mort pocs minuts després.

PRECAUCIÓ!!!

Un home ha mort en caure del balcó del seu domicili a causa del fort vent a Segur de Calafell

Alerta #ventcat #ProteccióCivil — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 27 de desembre de 2017

El vent ha arribat a superar els 90 quilòmetres per hora a diversos punts de les comarques de Tarragona, on s’han pogut veure contenidors bolcats, branques arrancades i arbres caiguts i algun cobert de paradetes que el vent s’ha emportat per davant. A Reus, un contenidor que per efecte del vent envaïa la calçada de l’Avinguda dels Jocs Olímpics ha provocat un petit xoc entre diversos vehicles, que no ha tingut més importància.

Durant el matí, i fins a les 13 hores, el telèfon 112 ha rebut 539 avisos pel vent i els Bombers de la Generalitat han realitzat 186 serveis, i els de Barcelona, 120, la majoria per elements estructurals inestables. A la capital, el vent ha esfondrat 10 paradetes de la Fira de Reis, a la Gran Via.