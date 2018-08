Mor ofegat un home francès de 78 anys quan feia busseig a pulmó al Port de la Selva

Un home francès de 78 anys ha mort aquest dijous ofegat quan feia busseig a pulmó amb la família al Port de la Selva (Alt Empordà), tal com ha confirmat Protecció Civil. Els fets han tingut lloc cap a les cinc de la tarda, quan l'home s'ha sentit indisposat. La família ha alertat els serveis d'emergències, que quan han arribat a l'indret han trobat la víctima inconscient. A l'home l'han pujat a la barca de Salvament Marítim, on se li han fet maniobres de recuperació càrdio-respiratòries que no han funcionat. També ha anat fins allà el Sistema d'Emergències Mèdiques amb un helicòpter i una ambulància. Els serveis del SEM tampoc han pogut recuperar l'home. Des de començament d'estiu han mort disset banyistes a les platges catalanes, comptant aquesta última víctima, tres dels quals per patologies.