Dissabte negre a les carreteres catalanes: dos morts en un xoc frontal a Figueres i un accident de moto a Tossa

Dues persones han mort a les carreteres catalanes en un dissabte negre pel que fa les víctimes d'accidents de trànsit a Catalunya. El primer accident mortal ha tingut lloc a primera hora del matí -sobre quarts de set- quan, per causes que s'estan investigant, un cotxe ha topat amb un altre que circulava en sentit contrari per la N-260, a l'alçada de Figueres. Com ha conseqüència ha mort una dona de 31 anys i veïna de Llançà (Alt Empordà), que conduïa el cotxe que ha perdut el control. A l'altre vehicle hi viatjaven dues persones més, que han quedat ferides menys greus i han sigut traslladades a l'Hospital de Figueres.

Arran de la incidència s’han activat sis patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, la via ha estat tallada en tots dos sentits de la marxa fins les 09.10 h i s'han fet desviaments. Amb aquesta ja són sis les víctimes mortals a les carreteres catalanes el 2019.

L'altre accident ha passat al migdia, a la carretera Gi-682, a Tossa de Mar, quan el conductor d'una moto ha caigut a la via i ha estat atropellat per un altre motociclista, que no l'ha pogut esquivar. En aquesta moto hi viatjaven dues persones, que han quedat ferides lleus i se les ha traslladat a l'Hospital de Blanes.

Els Mossos investiguen les causes del sinistre, que ha obligat a tallar la carretera en els dos sentits de la marxa. A les 13:41s'ha pogut restablir la circulació. Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i una ambulància a més de l'helicòpter del SEM. Aquesta és la setena víctima mortal a les carreteres catalanes aquest 2019.