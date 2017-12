Mor un nen de 12 anys en un institut de Vilafranca en caure malament fent tombarelles

Un nen de 12 anys veí de Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès) ha mort aquest dimarts a l'IES Alt Penedès de Vilafranca en caure malament mentre feia tombarelles durant una classe d'educació física, segons ha pogut saber l'ACN. Els fets han tingut lloc cap a les 11 del matí.

Els serveis d'emergència s'han adreçat immediatament a l'indret i els serveis sanitaris hi han enviat un helicòpter, tot i que finalment no ha hagut d'intervenir. El nen ha estat traslladat en ambulància a l'Hospital Clínic de Barcelona, on ha mort cap a les tres de la tarda.

Els Mossos d'Esquadra s'han adreçat també a l'institut, però finalment no han intervingut perquè han determinat que la mort ha sigut accidental.