Mor un mes després de sortir de l'UCI el pacient que havia estat més temps ingressat per covid

L'Àngel va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital d'Igualada, on treballava des de feia vint anys com a auxiliar, del 16 de març al 3 de setembre. Aquests 172 dies el van convertir en el pacient que més temps havia estat ingressat en una unitat de cures intensives de tot l'Estat per covid. Un mes i mig després de sortir-ne ha mort aquest dimecres, segons ha informat l'Hospital d'Igualada a través d'un tuit en què el defineix com un "lluitador".

Durant l'estada a l'UCI, el sanitari, que hi va ingressar el dilluns 16 de març a la matinada amb una insuficiència respiratòria greu secundària a pneumònia bilateral covid-19, va presentar múltiples i complicacions molt greus (coagulopaties, insuficiència renal amb necessitat d'hemodiàlisi o sèpsia per infecció respiratòria i abdominal, entre d'altres) que van fer témer per la seva vida moltes vegades. "Més que un Àngel és com una au fènix que ha ressorgit una vegada i una altra de totes les complicacions", va descriure aleshores el cap de servei d'anestesiologia i medicina intensiva, Santi Abreu. "És protector amb els seus, treballador, sempre amb bon humor. Un home corpulent que ha demostrat una fortalesa física i mental increïble", va destacar quan l'Àngel va sortir de l'UCI.

A principis de setembre, quan l'hospital va dir que havia guanyat "el primer combat", els metges que el tractaven ja advertien que malgrat que podia parlar i els seus òrgans interns funcionaven amb normalitat, començava un llarg camí per recuperar-se, perquè la llarga estada a l'UCI va minvar molt els seus músculs. Li quedava, van dir, un ampli recorregut de recuperació per reeducar el cos i guanyar forces amb un treball físic diari i intens que havia de dur a terme a l'Institut Guttmann, on el van traslladar aquest dijous quan va sortir de l'UCI.

Precisament aquest dimecres l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que ara mateix hi ha una quarantena de llits disponibles a l'hospital. Si fa quinze dies hi havia una desena de malalts ingressats per covid-19, ara ja n'hi ha 29, i dues persones més són a l'UCI. Des de la ciutat que va ser el primer gran focus de covid durant la primera onada, Castells ha demanat "limitar" les trobades familiars perquè és on tenen lloc "la majoria de brots".