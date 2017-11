Mor un home de 81 anys amb mobilitat reduïda en un incendi al Montmell

Un home de 81 anys amb mobilitat reduïda va morir en un incendi declarat a casa seva a l Montmell (Baix Penedès). També va ser evacuada a un hospital una dona de 74 anys a causa d'una intoxicació lleu de fum.



Segons han informat els Bombers de la Generalitat, a les 22.37 hores d'ahir van ser alertats d'un incendi en una casa aïllada situada al carrer Vilafranca, a la urbanització Pinedes Altes del Montmell.



Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, que en arribar es van trobar la casa totalment en flames. Dins de la casa, d'uns 30 metres quadrats i una sola planta, van trobar en una habitació el cos sense vida de l'home.



A les 23.46 hores van donar l'incendi per controlat i van procedir a remullar els punts calents i a ventilar l'interior de l'edifici, el sostre del qual va cedir parcialment a causa del foc.



En el dispositiu d'emergència també hi van participar els Mossos d'Esquadra, que hi van desplaçar quatre patrulles i es van fer càrrec de les tasques judicials, així com de la investigació del sinistre, i dues ambulàncies del SEM, que van traslladar la dona intoxicada fins a l'Hospital del Vendrell.

Incendi a Sabadell



D'altra banda, dues persones han resultat intoxicades lleus en un incendi declarat aquesta matinada en un pis de la plaça Llívia de Sabadell. L'incendi ha cremat una habitació del pis de la tercera planta de l'immoble, situat al número 4 d'aquesta plaça, i el fum ha afectat tot l'habitatge, així com l'escala de l'edifici.



Un total de 16 veïns han sigut desallotjats preventivament pels Bombers i la resta han quedat confinats al seu domicili fins que s'ha apagat el foc, cap a les 6 del matí d'aquest dimarts.