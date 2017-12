Mor un motorista de 22 anys en un accident a les Corts

Un home de 22 anys que conduïa una motocicleta ha mort aquest divendres a la tarda després de veure's involucrat en un xoc amb un automòbil. L'accident ha tingut lloc a les 11.45 h a l'avinguda Diagonal amb el carrer John M. Keynes, al districte de les Corts de Barcelona, segons informa l'Ajuntament.

El ferit ha estat traslladat a l'hospital, on ha mort hores després. La Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació del sinistre. Aquest any ja han mort dotze persones en accident de trànsit a la capital catalana, set de les quals motoristes. Des del consistori s'ha lamentat la mort del motorista i s'ha traslladat el condol a la família i amics de la víctima. També s'ha refermat el "compromís" per reduir aquest tipus de morts a la ciutat.