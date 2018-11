Mor un motorista en un accident de trànsit a la ronda de Dalt de Barcelona

Un motorista ha mort aquest divendres cap a tres quarts de set de la tarda en un accident de trànsit a la ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura del quilòmetre 7,9 en sentit Llobregat, al districte de Sarrià - Sant Gervasi. En el sinistre també hi han estat implicats un turisme i un camió. Es tracta de la dinovena víctima mortal en accidents de trànsit fins ara aquest any a la capital catalana. A causa de l'accident s'han tallat tres carrils de circulació al punt de la col·lisió. També s'ha restringit l'accés per les entrades 6 i 7, però, a hores d'ara, el trànsit s'ha normalitzat. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació dels fets.