Mor un motorista en un accident a prop de la plaça de les Glòries

Un motorista de 30 anys ha mort com a conseqüència d'un accident de trànsit que va tenir lloc ahir a la nit a la Gran Via, a prop de la plaça de les Glòries. La moto en què anava va atropellar dos vianants, que van resultar ferits de diversa consideració i que van ser traslladats a l'hospital, com el mateix motorista, que va quedar ferit greu i ha mort aquesta matinada, segons ha informat l'Ajuntament.

L'accident es va produir a les deu de la nit a l'altura del número 872 de la Gran Via. Fins al lloc del sinistre, s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Urbana. La unitat d’investigació i prevenció d’accidentalitat del cos s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident.

Es tracta de la tercera víctima mortal en accident de trànsit des que va començar l'any a la ciutat -el segon motorista mort-. L'any passat, set de les 12 víctimes mortals que es van produir als carrers de la ciutat eren motoristes. Aquest és també el col·lectiu que registra més ferits greus entre els afectats per accident de trànsit.