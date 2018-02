Mor un motorista de 21 anys en un accident a Barcelona

Un motorista de 21 anys ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, ha informat l'Ajuntament de la ciutat en un comunicat.

El motorista ha caigut fortuïtament a la cruïlla entre l'avinguda Diagonal i el carrer Ganduxer, i com a conseqüència ha estat traslladat en estat crític a l'hospital per efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), on ha mort hores més tard.

Per l' accident s'han traslladat efectius de la Guàrdia Urbana i la Unitat d'Investigació i Prevenció de Accidentalitat de la policia de Barcelona s'ha fet càrrec de la investigació.

Aquest sinistre és la segona víctima mortal en accident de trànsit que es produeix a la ciutat de Barcelona el 2018. L'any anterior n'hi va haver 12, dels quals 7 eren motoristes.