Mor un motorista de 30 anys en un accident a Rubí

Un home de 30 anys va morir la nit de dissabte en un accident a la B-151 al punt quilomètric 8,4 al terme municipal de Rubí (Vallès Occidental). Per causes que encara s’estan investigant, una motocicleta va sortir de la via i el conductor i únic ocupant del vehicle, J.A.R.C., veí de Terrassa, va resultar mort. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 23.32 h.



Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, en el tram del sinistre hi va haver restriccions de trànsit fins a les 02.14 h de la matinada aproximadament.



El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268.