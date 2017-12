Mor un motorista en xocar amb un cotxe en una carretera a Olesa de Bonesvalls

Aquest diumenge al migdia ha mort un home en xocar amb la moto contra un cotxe a Olesa de Bonesvalls, a l'Alt Penedès. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís de l'accident s'ha rebut a les 14.20 h al quilòmetre 17 de la carretera BV-2411, on per causes que no se saben hi ha hagut una col·lisió lateral entre els dos vehicles.

Com a conseqüència de l'accident, ha mort el conductor de la motocicleta. Es tracta de J.B.B., de 63 anys i veí de l'Hospitalet de Llobregat. En el sinistre també ha resultat ferit lleu el conductor del turisme, que ha estat evacuat a l'Hospital de Vilafranca.

Arran d'aquest accident, s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat i efectius de la Policia Local, així com un helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).