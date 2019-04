Mor un motorista a la ronda Litoral

Un motorista de 44 anys ha mort en un accident de trànsit a la ronda Litoral de Barcelona. L'accident, que s'ha produït per causes que ara s'investiguen, ha tingut lloc cap a les quatre de la matinada al quilòmetre 10,4 (Ciutat Vella). L'home ha sigut traslladat encara amb vida a un centre hospitalari, on ha acabat morint. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació.

Aquesta és la sisena víctima mortal d'aquest any en accident de trànsit a la ciutat. L'Ajuntament ha lamentat la mort i ha traslladat el condol a la família de la víctima.