Mor un motorista en sortir de la via a l' A-7 a Cambrils

Un motorista ha mort aquest dimarts en sortir de la via quan circulava per l'A-7 a l'altura de Cambrils (Baix Camp). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'accident ha ocorregut a les 06.55 hores del matí quan, per motius que s'investiguen, la motocicleta ha sortit de la via i, a causa de l'impacte, el conductor ha mort.

Arran de l'accident, s'ha tallat la sortida de l'A-7 a l'altura de Cambrils, en sentit nord.