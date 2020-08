Mor el nen que diumenge es va ofegar en un parc aquàtic de Vila-seca

Un nen de quatre anys que diumenge va haver de ser ingressat en estat crític a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona després de patir un ofegament al parc aquàtic Aquopolis de Vila-seca (Tarragonès) va morir finalment dijous al matí al centre hospitalari tarragoní. Es tracta del tercer infant que mor en una piscina de caràcter privat aquest estiu, segons les dades de la direcció general de Protecció Civil a les quals ha tingut accés l’ARA.

Segons explica l’agència Efe, el nen va patir l’ofegament mentre es banyava en una de les piscines del parc, ja gairebé a l’hora del tancament de les instal·lacions. Els socorristes el van rescatar encara amb vida i li van practicar els primers auxilis fins que van arribar les ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat que el va traslladar a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on va quedar ingressat. Tot i els esforços dels metges d’aquest centre per salvar-li la vida, va acabar morint ahir a l’hospital.

23 ofegaments a les platges

Des del 15 de juny, 23 persones han mort ofegades a les platges catalanes, segons el balanç de la direcció general de Protecció Civil. Quatre de les víctimes eren menors d’edat, una xifra lleugerament superior a la d’altres estius. L’últim cas és un infant de deu anys que va patir un ofegament mentre es banyava a la platja de l’Estació de Badalona divendres passat.

Una unitat del SEM el va traslladar en estat crític a un centre hospitalari, on va acabar morint dissabte passat a la matinada. Quan es va produir l’ofegament hi havia bandera groga a platja, que està vigilada per un servei de socorristes.

A més, en piscines privades tres nens més han perdut la vida des de l’inici de l’estiu, segons les dades de la direcció de Protecció Civil; l’últim, aquest infant de Vila-seca.